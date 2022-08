Inter-Spezia: tutte le emozioni dei tifosi interisti per il ritorno a San Siro

Inter-Spezia ha inaugurato la nuova stagione di campionato a San Siro. Più di 70.000 tifosi hanno festeggiato la prima vittoria in casa dell’Inter. Attesa, ansia, impazienza. Poi, finalmente, l’esplosione sugli spalti. Dalla primissima entrata dei giocatori sul terreno fino alla volata finale sotto la Curva Nord. Lo stadio non ha taciuto neanche per un secondo.

CASA DOLCE CASA – Inter-Spezia è finita da un pezzo ma, forse, a San Siro riecheggiano ancora le urla festose dei 71.212 spettatori presenti ieri sera durante la partita. L’Inter ha vinto il primo match in casa della stagione, di fronte a una tifoseria che non si aspettava nient’altro che quello che ha visto. Un gruppo compatto, campioni ritrovati, certezze confermate e nuove potenzialità a disposizione. Un mix perfetto, che ha permesso di mettere a segno tre gol, con calma e con determinazione (vedi video). Dopo settimane di stop forzato e dopo le preoccupazioni (non ancora del tutto svanite) del mercato, il pubblico era di nuovo lì per assistere a Inter-Spezia. Con la voglia di calcio, quello vero. Quello fatto e non chiacchierato. Con il desiderio di vedere l’Inter giocare immersa nel suo mondo, tra la sua gente, circondata dai suoi colori. E, soprattutto, con la smania di tornare a vincere, di riscattarsi da un’annata beffarda.

Dopo il buio arriva la luce a San Siro

DI NUOVO FESTA – Solo pochi mesi fa lo Stadio “Giuseppe Meazza” chiudeva le sue porte e lo faceva tra le lacrime dei tifosi interisti, che avevano dovuto accantonare, momentaneamente, il sogno della seconda stella. Quella domenica, sugli spalti, c’era amarezza, delusione e anche nervosismo. Il tutto dettato dal secondo posto, dopo aver assistito a una grande stagione nerazzurra. Ieri San Siro ha riaperto i cancelli e si è tinto di nuovo di nerazzurro. Si è riempito di un popolo euforico, che ha cantato con un’unica voce. E quelle lacrime, tanto derise dai tifosi avversarsi, si sono trasformate in voglia di riscossa. Inter-Spezia è stato uno dei primi passi della ripida e tortuosa salita verso la vetta della Serie A. Conviene non disperdere le energie, perché la strada da percorrere è ancora molto lunga.