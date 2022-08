Skriniar resta all’Inter, Inzaghi decisivo! E ha ‘sciolto’ la squadra – Sky

Skriniar da venerdì è fuori dal mercato, con Zhang che si è deciso a non venderlo più dopo tre mesi di tentennamenti. Barzaghi, in collegamento da Milano per Sky Sport 24, indica in Inzaghi uno degli artefici della permanenza del difensore slovacco. Una notizia che ha aiutato tutta l’Inter.

TRIONFO COMPLETO – Matteo Barzaghi dà gli sviluppi del trionfo di ieri con lo Spezia: «Ieri è stata un po’ una festa, sia per il fatto che il pubblico dell’Inter ha ritrovato Romelu Lukaku sia perché ha celebrato la permanenza di Milan Skriniar. Mancano ancora dieci giorni alla fine delle trattative, ma il presidente Steven Zhang ha detto che rimane. Una buona notizia per Simone Inzaghi, che ha insistito tanto su questo, e per i tifosi che hanno in Skriniar un idolo. Si è visto ieri: dopo i primi quindici minuti l’Inter si è sciolta e ha messo in campo tutte le sue armi. C’è Lukaku ma non solo: ieri con Lautaro Martinez hanno fatto delle triangolazioni e il primo gol, ma lo spirito con cui sono entrati Joaquin Correa ed Edin Dzeko ha fatto la differenza. Vuol dire che stanno vivendo bene che non sono i titolari e significa che stanno andando nella direzione giusta».