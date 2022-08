Alvini: «Radu ha gran punto di forza. Mourinho? Anch’io Triplete nel 2010!»

Alvini, allenatore della Cremonese, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani (ore 18.30) in casa della Roma. Inevitabile un commento su Radu, dopo l’errore costato la sconfitta al 95′ a Firenze domenica scorsa, poi una curiosità su Mourinho.

FIDUCIA COMPLETA – Ionut Andrei Radu domani sarà titolare in Roma-Cremonese dopo l’errore con la Fiorentina (vedi highlights). Massimiliano Alvini difende il portiere in prestito dall’Inter: «La settimana per quanto riguarda Radu e tutti noi è stata dedicarsi completamente al lavoro, con una sincronia fra mente e corpo ogni giorno sull’allenamento per cercare di migliorare. Questo, non abbiamo fatto altre cose: sincronia. Il punto di forza di Radu è quello di lavorare e dedicarsi mente e corpo all’allenamento, tutti i giorni. Attraverso l’allenamento passa il miglioramento del calciatore e di tutti noi. Io, personalmente, quando siamo rientrati il primo giorno gli ho detto che abbiamo la fortuna di avere un centro d’allenamento bellissimo, di dedicarsi completamente all’allenamento e alla sua squadra. Non è assolutamente un problema: semplice, chiaro e diretto».

L’INCONTRO – Domani per la squadra di Alvini sarà una trasferta di spessore, contro un allenatore come José Mourinho. Il tecnico toscano è contento: «Un piacere, ma per la Cremonese e per Cremona, per tutti quanti noi. Giocare contro la Roma è fantastico, è straordinario: giocare all’Olimpico in questa cornice è gratificante per lui. Poi per me da allenatore è straordinario. Lui nel 2010 faceva il Triplete con l’Inter e io, nel mio piccolo, facevo il Triplete col Tuttocuoio. Se penso a dodici anni fa poterci giocare una partita di Serie A mi rende felice: domani potergli dare la mano sarà bello. Questo è il bello di queste partite, ma il più bello è quello che vogliamo fare domani a Roma: essere all’altezza della loro storia e della tradizione di quel campo lì. Essere la Cremonese».