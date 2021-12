Fantacalcio Inter: i consigli per la 18ª giornata di Serie A (Salernitana-Inter)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la diciottesima giornata di campionato, Salernitana-Inter

PENULTIMA DELL’ANNO − Sta per concludersi il 2021 con la penultima giornata di campionato e dunque anche di Fantacalcio. Ultimi 180′ molto importanti prima di staccare un po’ la spina per ricaricare le batterie in vista di un 2022 di fuoco. Con la Serie A in campo riecco anche il Fantacalcio. Occhio come sempre alla formazione da schierare, bisogna porre grande attenzione per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

A CACCIA DEL SESTO − L’Inter non vuole placare la sua grande sete di vittorie in campionato. Al momento, i nerazzurri sono fermi a cinque successi fila. Gol e spettacolo che la squadra di Simone Inzaghi vuole riconfermare anche all’Arechi di Salerno contro una Salernitana in precarie condizioni tecniche e societarie. Parlando in ottica Fantacalcio, alcuni giocatori dell’Inter possono essere schierati. Occhio però anche ai consigliati e agli sconsigliati di Salernitana-Inter.

INTERISTI DA FANTACALCIO − L’ultima giornata di campionato ha visto il primo gol in campionato di Alexis Sanchez, che stasera troverà la seconda titolarità di fila. Accanto a lui, pronta la staffetta Edin Dzeko-Lautaro Martinez con il bosniaco favorito. L’ex Roma ha la seconda miglior fantamedia al Fantacalcio per l’Inter con un buon 8,07. A poche ore dal fischio d’inizio e dal deadline della formazione fantacalcistica (occhio all’anticipo odierno delle 18.30 Lazio-Genoa), vi proponiamo i giocatori consigliati, sconsigliati e le possibili sorprese dell’Inter in Salernitana-Inter.

GIOCATORI CONSIGLIATI − Partendo dai giocatori consigliati dell’Inter in Salernitana-Inter non si può non schierare Hakan Calhanoglu. Il turco è l’uomo più in forma di questa Inter con ben sei gol e cinque assist in 15 partite di campionato. L’ex Milan tallona al Fantacalcio per fantamedia Dzeko (8,04) e contro le squadre ‘piccole’ ha dimostrato di saperci fare (vedi Genoa, Venezia, Spezia).

Sembra essere il suo momento, quindi, è giusto dargli anche fiducia e spazio: Alexis Sanchez. Il cileno ha finalmente accantonato i guai fisici e si sta rivelando un’ottima pedina per Inzaghi. Con il Cagliari, è stato uno dei migliori in campo con un gol e un assist. Inzaghi vuole sfruttare la sua condizione e anche questa sera all’Arechi sarà in campo dal primo minuto. Per chi ha lo acquistato, soprattutto in leghe numerose, questo è il tempo di metterlo dentro.

GIOCATORI SCONSIGLIATI − Fa strano a dirlo ma meglio non schierare Lautaro Martinez e il motivo è soltanto uno: la panchina. Come successo già nelle gare precedenti (vedi Cagliari o Roma), quando Inzaghi decide di far riposare uno dei due attaccanti titolari difficilmente poi lo inserisce nella ripresa. Ciò è dato anche dalla capacità degli undici di partenza di non mollare un centimetro e chiudere il match anzitempo. Contro la Salernitana, il Toro rischia il S.V al Fantacalcio e quindi meglio dare spazio ad un altro attaccante.

POSSIBILE SORPRESA − In Salernitana-Inter, Denzel Dumfries può rivelarsi letale sull’out di destra. Le prestazioni dell’olandese migliorano di partita in partita e dopo aver fatto ferro e fuoco contro il Cagliari, ha tutte le carte in regola per dominare anche all’Arechi. Magari con un pizzico di precisione in più potrebbe arrivare anche il secondo gol in campionato.

GIOCATORI INDISPONIBILI − Quanto agli indisponibili, l’Inter deve fare a meno di Darmian, Correa, nonché giovani Brazao e Facundo Colidio. Sta per concludersi definitivamente invece l’esperienza di Eriksen in nerazzurro.