Europa League, oggi andata ottavi senza Inter-Getafe: partite e diretta TV

L’Europa League oggi disputerà soltanto sei delle otto partite di andata degli ottavi di finale. Questo perché ieri l’UEFA è stata costretta a rinviare Inter-Getafe e Siviglia-Roma, a seguito dell’emergenza Coronavirus (vedi articolo), per lo stesso motivo saranno appena due le gare non a porte chiuse. Il match del Meazza doveva andare anche in diretta TV in chiaro su TV8: si attende la comunicazione su quale sarà messo al suo posto.



EUROPA LEAGUE – ANDATA OTTAVI

Eintracht Francoforte-Basilea giovedì 12 marzo ore 18.55 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 255 (a porte chiuse)

Istanbul Basaksehir-Copenaghen giovedì 12 marzo ore 18.55 – diretta TV Sky Sport 256

LASK-Manchester United giovedì 12 marzo ore 18.55 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 254 (a porte chiuse)

Olympiakos-Wolverhampton giovedì 12 marzo ore 21 – diretta TV Sky Sport 255 (a porte chiuse)

Rangers-Bayer Leverkusen giovedì 12 marzo ore 21 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 254

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk giovedì 12 marzo ore 21 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 256 (a porte chiuse)

Inter-Getafe rinviata a data da destinarsi

Siviglia-Roma rinviata a data da destinarsi

Per ogni blocco di partite sarà visibile Diretta Gol Europa League sui canali Sky Sport Collection e Sky Sport 251.