Pedullà: “Inter-Getafe? Senza decreto giocavano! UEFA imbarazzante”

Condividi questo articolo

Pedullà è contro l’UEFA, che fatica a rinviare le sue competizioni e che per Inter-Getafe è stata costretta dalle autorità. Il giornalista, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, ha criticato questa linea.

RINVIO NECESSARIO – Alfredo Pedullà commenta il rinvio di Inter-Getafe: «Per non giocare l’Europa League abbiamo dovuto memorizzare il decreto del Governo spagnolo di bloccare i voli, altrimenti giocavano. Senza la presa di posizione ufficiale del Getafe giocavano. Dall’UEFA ho letto una cosa imbarazzante, che avrebbe voluto trattare col Governo spagnolo per un permesso speciale: siamo alla follia. La Serie A? Aspettiamo gli eventi, più che di parlare di play-off o cose del genere bisogna vivere giorno dopo giorno».