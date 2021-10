Empoli-Inter, traffico in mezzo: Calhanoglu escluso, 3 per una maglia dal 1′

Empoli-Inter, sfida in programma domani alle ore 20.45 e valida per la decima giornata di Serie A (QUI le parole di Andreazzoli), potrebbe dare a Inzaghi la possibilità di far riposare Dzeko (vedi articolo). Il bosniaco, però, non è l’unico indiziato. Di seguito le ultime indiscrezioni di Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24

TRAFFICO IN MEZZO – Empoli-Inter è la sfida che andrà in scena domani sera allo stadio “Castellani”, valida per la decima giornata di Serie A. Con il recupero di Arturo Vidal (vedi articolo) e la possibile esclusione di Hakan Calhanoglu, in mezzo al campo balla una maglia per tre candidati. Oltre al cileno, infatti, Inzaghi valuta Matias Vecino e Roberto Gagliardini: «Oggi Inzaghi non ha provato praticamente nulla, scioglierà i dubbi domani a Coverciano. Uno tra Edin Dzeko e Lautaro Martinez riposerà con Alexis Sanchez che scalpita. Federico Dimarco vuole esserci mentre in mezzo balla una maglia. In difesa potrebbe riposare Stefan de Vrij».