Empoli-Inter, Vidal sta bene: allenamento in gruppo! Cambi in difesa – Sky

Empoli-Inter è la sfida in programma domani alle ore 20.45, valida per la decima giornata di Serie A. Secondo quanto raccolto da Paventi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, Inzaghi recupera Vidal e pensa a qualche rotazione (vedi articolo). Di seguito le sue dichiarazioni

RECUPERATO – Empoli-Inter è la sfida in programma domani alle ore 20.45, valida per il turno infrasettimanale della decima giornata di Serie A. Secondo quanto rivelato da Andrea Paventi, Arturo Vidal torna a disposizione di Simone Inzaghi: «Vidal ha recuperato dall’influenza e si è allenato con la squadra. Per quanto riguarda le scelte, una notte in più può aiutare Simone Inzaghi perché in mezzo qualcosa cambierà. Uno tra Milan Skriniar e Stefan de Vrij avrebbe bisogno di rifiatare, quindi ci sarebbe Danilo D’Ambrosio pronto o Andrea Ranocchia. Anche davanti uno tra Edin Dzeko e Lautaro Martinez potrebbe riposare, con Alexis Sanchez messo bene in graduatoria. Quindi bisogna capire se Inzaghi toglierà il bosniaco o l’argentino oppure se Dzeko lo farà riposare con l’Udinese».