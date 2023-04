Empoli-Inter 0-3, il tabellino della partita della 31ª giornata di Serie A

Empoli-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-3: questo il tabellino della partita valida per la trentunesima giornata di Serie A 2022-2023.

E FINALMENTE! – L’Inter ritrova una vittoria che in Serie A mancava dal 5 marzo e riprende a fare punti per l’obiettivo vero: finire tra le prime quattro per qualificarsi alla prossima Champions League. Contro l’Empoli ci vuole poco più di un tempo per vendicare l’andata, che aveva fatto iniziare tutti i problemi. Poi ci pensa Romelu Lukaku, che con un destro angolato sblocca la situazione. Senza soffrire o rischiare qualcosa finalmente il vantaggio viene gestito e lo stesso Lukaku trova la prima doppietta stagionale, tranquillizzando la situazione. Nel finale segna anche Lautaro Martinez per un bel successo. E che sia – davvero – la svolta in positivo. Questo il tabellino di Empoli-Inter.

EMPOLI-INTER 0-3 – IL TABELLINO

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto (72′ Tonelli), Parisi; Haas (65′ Grassi), Marin, Bandinelli (72′ E. Vignato); Baldanzi; Cambiaghi (80′ Destro), Caputo (65′ Satriano)

In panchina: Ujkani, Stubljar, Cacace, Henderson, Pjaca, Degli Innocenti, Stojanovic, Piccoli.

Allenatore: Paolo Zanetti

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Acerbi; Bellanova (69′ Dumfries), Gagliardini, Brozovic (77′ Barella), Calhanoglu (87′ Asllani), Gosens (77′ Dimarco); Lukaku, Correa (69′ Lautaro Martinez).

In panchina: Cordaz, Onana, Dzeko, Darmian, V. Carboni, Zanotti, A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli (C. Rossi – Di Gioia; Feliciani; VAR Banti; A. VAR Manganiello)

Gol: 48′, 76′ Lukaku, 88′ Lautaro Martinez

Ammoniti: Parisi (E), Barella (I)

Recupero: 2′ PT, 4′ ST