Dzeko unica certezza dell’attacco Inter a Malta: aiuto vista Napoli – TS

Dzeko è l’unico attaccante della prima squadra dell’Inter convocato per il ritiro di Malta (vedi articolo). Come segnala Tuttosport, il richiamo di preparazione invernale potrà aiutarlo in vista della ripresa.

RIENTRO IN FORMA – Edin Dzeko ha chiuso il 2022 in gare ufficiali in maniera scintillante, con l’eurogol contro il Bologna e la doppietta all’Atalanta. Oggi sarà presumibilmente in campo in Gzira United-Inter (vedi articolo), anche per mancanza di alternative visto che non ci sono altri attaccanti. L’unico che ha assaggiato la prima squadra è il giovane Valentin Carboni, poi solo Primavera. Dzeko per Tuttosport è l’unica certezza – al momento – per Simone Inzaghi e lo sarà anche contro il Napoli. Questo perché Romelu Lukaku, Joaquin Correa e Lautaro Martinez per motivi diversi si aggregheranno solo più avanti, con il terzo ancora in Qatar ai Mondiali. Già oggi per Dzeko primo test con vista 4 gennaio, in attesa anche del rinnovo (vedi articolo).

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino