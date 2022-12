Dumfries a rischio cessione, il primo sostituto non convince l’Inter – Cds

I Mondiali stanno mettendo in mostra Dumfries in grande spolvero. La prestazione dell’Olanda contro gli USA ha attirato l’attenzione di molti club europei, l’Inter pensa già a un sostituto. Secondo il Corriere dello Sport però, il primo nome non convince.

CAMBIO – Quest’estate sarà molto probabile un cambio sulla fascia destra (vedi articolo). Tutto sta procedendo secondo i piani, Denzel Dumfries sta sfornando ottime prestazioni ai Mondiali che continuano ad attirare l’attenzione di molti club europei. L’olandese ha segnato contro gli Stati Uniti e siglato due assist. Una delle migliori prestazioni per un giocatore in questa competizione, che ha permesso inoltre a Louis van Gaal di ottenere il pass per i quarti di finale. Per il Corriere dello Sport la società ha già in mente una possibile cessione per l’esterno, che piace e non poco al Chelsea. I rapporti sono buoni tra i due club e la partenza di Dumfries non appare così lontana. Secondo il Corriere dello Sport la dirigenza nerazzurra ha già pensato ad un sostituto: Emerson Royal del Tottenham, in cerca di nuove squadre per la stima non ricambiata da Antonio Conte. Per oggi è solo un’idea, che però non piace a Simone Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno