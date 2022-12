Inter a Malta, i 27 convocati di Inzaghi: sorpresa Brazao! Nove assenti

L’Inter è in ritiro a Malta, dove disputerà le due amichevoli contro Gzira United e Red Bull Salisburgo (vedi articolo). Sono ventisette i giocatori convocati da Inzaghi, che a sorpresa chiama Brazao reduce da un lungo stop per infortunio. Fuori gli infortunati Correa, D’Ambrosio e Darmian, con loro i nazionali (Brozovic, de Vrij, Dumfries e Lautaro Martinez) più i già eliminati dai Mondiali Lukaku e Onana.

INZAGHI INIZIA IL RITIRO – L’Inter è volata a Malta per proseguire la preparazione in vista del ritorno degli impegni ufficiali, con il primo appuntamento fissato per mercoledì 4 gennaio 2023 a San Siro contro il Napoli. La squadra sarà impegnata per un training camp che si concluderà venerdì 9 dicembre e disputerà due incontri amichevoli.

Questa la lista dei nerazzurri convocati:

Samir Handanovic

Alex Cordaz

Gabriel Brazão

Nikolaos Botis

Milan Skriniar

Francesco Acerbi

Alessandro Bastoni

Alessandro Fontanarosa

Federico Dimarco

Robin Gosens

Raoul Bellanova

Kristjan Asllani

Nicolò Barella

Roberto Gagliardini

Hakan Calhanoglu

Henrikh Mkhitaryan

Edin Dzeko

Valentin Carboni

Tommaso Guercio

Stefano Di Pentima

Aleksandar Stankovic

Nicolò Biral

Dennis Curatolo

Nikola Iliev

Andrea Pelamatti

Silas Andersen

Jan Zuberek

Fonte: inter.it