Dzeko, telefono bollente prima di Inter-Roma. Di nuovo protagonista (senza Zapata) – CdS

Dzeko ha lasciato la Roma in estate per iniziare la sua avventura all’Inter, con cui ora sogna lo Scudetto. E lo fa da protagonista, anche per via di un inatteso scenario di mercato. Come ricostruito dal Corriere dello Sport odierno, l’altro grande ex di Inter-Roma è atteso dalla partita più importante della sua stagione

UNICA TORRE – Per il grande ex Edin Dzeko sfidare la Roma non può essere una partita come le altre. Il centravanti bosniaco ha già segnato nelle prime due sfide stagionali, senza esultare per rispetto nei confronti dei suoi ex tifosi. Il trasferimento all’Inter lo ha ringiovanito per prestazioni e reti, che sono già 17 reti in tutte le competizioni. Come riportato dal collega Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport oggi in edicola, dopo l’addio di Romelu Lukaku, Dzeko è stato il primo rinforzo chiesto da Simone Inzaghi per far coppia con Lautaro Martinez, alternandosi a un altro centravanti poi non arrivato. Ovvero il colombiano Duvan Zapata, rimasto all’Atalanta e lasciando Dzeko da solo all’Inter in quel ruolo. La sua Inter-Roma è caratterizzata dal telefono bollente di chi gli chiede biglietti per San Siro e/o scherzosamente di non accanirsi contro la Roma. Ma così come José Mourinho (vedi articolo, ndr), a parti invertite, se dovesse dare un altro dispiacere alla “sua” Roma, Dzeko lo farebbe nuovamente. Senza esultare, ma per (ri)avvicinare lo Scudetto all’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

