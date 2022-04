Mourinho prepara Inter-Roma in silenzio: piano per complicare la corsa Scudetto – CdS

Mourinho spera davvero che non ci sia due senza tre. Le prime due uscite stagionali contro l’Inter fanno segnare un netto 5-0 complessivo. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, l’obiettivo del grande ex è quella di invertire la tendenza… e quindi rendere più difficile il tricolore ad Appiano Gentile

STRATEGIA SILENZIOSA – Per la terza volta consecutiva José Mourinho prepara la “sua” partita in silenzio, rinunciando alla conferenza stampa pre-partita. L’ex allenatore nerazzurro parlerà solo al termine di Inter-Roma, che arriva nel momento più delicato della stagione. La Roma ha già perso in Serie A e in Coppa Italia contro l’Inter, ma adesso è più matura. Come evidenziato dal collega Roberto Maida sulle pagine del Corriere dello Sport odierno, non a caso l’ultima sconfitta italiana della squadra di Mourinho risale proprio all’8 febbraio contro l’Inter in Coppa Italia. Roma imbattuta da 12 giornate (7 vittorie e 5 pareggi), ma striscia positiva che Mourinho punta ad allungare a San Siro. Pur sapendo che complicherà la corsa scudetto dei suoi amici interisti. Ed è proprio questo che stuzzica l’allenatore portoghese. Per farlo, Mourinho – a differenza di Simone Inzaghi (vedi articolo, ndr) – avrà a disposizione praticamente la rosa al completo. Ad eccezione dell’ex Nicolò Zaniolo, squalificato.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida

Per leggere la notizia completa, acquista il Corriere dello Sport in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.