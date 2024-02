Dybala, in Roma-Inter strizza l’occhio all’ex Juventus? Il precedente – TS

Stasera Roma-Inter, con la Juventus alla finestra e speranzosa che l’ex Paulo Dybala le strizzi l’occhiolino. L’edizione di TuttoSport analizza i precedenti dell’argentino.

OCCHIOLINO – Nell’estate ormai lontana del 2022 Paulo Dybala era molto vicino ad abbracciare il progetto dell’Inter. Quest’ultima, poi, preferì il tanto acclamato ritorno di Romelu Lukaku a Milano. E ora, coincidenza o curioso destino, i due si ritrovano ad essere compagni d’attacco alla Roma. Avversaria che proprio questo pomeriggio la squadra di Simone Inzaghi sfiderà allo Stadio Olimpico. Tornando al passato, è bene ricordare che – dall’essere a un passo dal nerazzurro – l’argentino arrivò a colpire “mortalmente” proprio quei colori quando, con indosso la maglia della Roma, incrociò la squadra di Inzaghi. Era il primo ottobre del 2022 e San Siro dovette assistere, con rammarico, al potente sinistro di Dybala che permise alla Roma di vincere 2-1 sull’Inter.

PASSATO – Quello fu l’ultimo gol della ‘Joya’, ma non l’unico. Perché andando ancora più indietro si riporta a galla anche il passato bianconero dell’argentino, che con la maglia della Juventus ha colpito i nerazzurri altre 4 volte. Proprio i trascorsi juventini, in questo specifico momento del campionato, potrebbero essere un incentivo in più per Dybala nel tentare di fermare l’Inter. La squadra di Massimiliano Allegri, che dopo la sconfitta a San Siro nello scontro diretto è dietro i nerazzurri di quattro punti, sarebbe sicuramente contenta se il ben voluto ex Dybala riuscisse nell’impresa. Ma l’argentino questa sera si troverà pur sempre la capolista Inter, intenzionata a mantenere il primato e a contrastare qualsiasi offensiva della Roma. Non c’è ex, o quasi ex, che tenga.