Zielinski torna a lavorare in gruppo: contro il Milan il primo derby del futuro – CdS

Zielinski è tornato ad allenarsi con il Napoli e dunque sarà a disposizione per la sfida di San Siro contro il Milan. Per lui sarà di fatto il primo derby del futuro, dato che dalla prossima stagione vestirà la maglia dell’Inter. Sul Corriere dello Sport le ultime che riguardano il centrocampista polacco.

PRIMO DERBY – Il Napoli domani sfiderà il Milan in trasferta a San Siro e per Piotr Zielinski sarà di fatto un anticipo del derby del futuro, quando vestirà la maglia dell’Inter al termine di questa stagione. Il centrocampista polacco, escluso dalla lista UEFA presentata dal club partenopeo, ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver cominciato la settimana in disparte con un lavoro differenziato, alla luce dell’affaticamento muscolare presentato come causa ufficiale dell’assenza contro il Verona. Contro il Milan dunque tornerà a disposizione e per il resto della stagione sarà un’arma a disposizione di Walter Mazzarri.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini