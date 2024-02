Roma-Inter, Lukaku-Dybala chi? C’è Thuram lo scaccia fantasmi! – TS

In Roma-Inter ancora una volta passato e presente si incroceranno. Thuram è pronto a confermarsi lo scaccia fantasmi di Lukaku e Dybala.

PASSATO E PRESENTE – Stasera si ritorna in campo per Roma-Inter, una partita in cui quello che è stato, ciò che poteva essere e quello che attualmente è, si incrociano, creando una suggestiva dimensione parallela. Si parla, ovviamente, di tre protagonisti che col club nerazzurro hanno avuto molto a che fare. In ordine, l’ormai ex interista Romelu Lukaku, un attaccante in passato desiderato come Paulo Dybala e quello attuale – che migliore non si poteva ottenere – Marcus Thuram. Nella gara d’andata, giocata a San Siro, era stato proprio il francese a risultare decisivo col gol dell’1-0. Allo Stadio Olimpico proverà a fare lo stesso, per ricordare ancora una volta ai suoi tifosi nerazzurri che col suo apporto Lukaku è solo un lontano ricordo che non si ha la necessità di rimpiangere neanche un po’. L’attaccante francese non teme alcun fantasma, anzi. I fantasmi Thuram sembra addirittura scacciarli. I suoi numeri, l’intesa con Lautaro Martinez e l’operazione a parametro zero che lo ha condotto a Milano non lasciano alcun dubbio. Non c’è nessun Lukaku o Dybala del passato che possano far dubitare del Thuram del presente. E Roma-Inter potrà essere l’ennesima occasione per confermalo.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini