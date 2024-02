Inter, incontro in FIGC con altre due: discussione sulla Serie A con Gravina – TS

L’Inter, insieme alla Juventus e al Milan, esprime la propria a Gabriele Gravina in merito alla riforma della Serie A. Ecco com’è andata l’ultimo incontro in FIGC.

ASSEMBLEA – La Serie A sembra destinata a cambiare grazie a una rivoluzione che alcuni club come Inter, Juventus e Milan chiedono a gran voce alla FIGC. Per questo motivo lo scorso pomeriggio questi tre club, rappresentati dai rispettivi dirigenti, hanno presenziato a Roma in un incontro col presidente federale Gabriele Gravina. Nel corso della riunione, nella quale erano personalmente presenti Marotta e Calvo e in video-collegamento Scanavino e Scaroni, si è cercato di sviluppare nuovi presupposti e convinzioni nei riguardi di questa riforma per la Serie A. Riforma che i tre club, Inter, Juventus e Milan, chiedono a gran voce con una chiara posizione. Tutti e tre i club sono uniti nella volontà di ridurre le squadre della massima divisione da 20 a 18. Ma le intenzioni di Gravina sono anche altre, come sviluppare nuove regole che permettano di risolvere a monte i problemi di indebitamento che colpiscono alcune società.

APPUNTAMENTI – Nel mese di febbraio sono in programma una serie di nuovi appuntamenti in FIGC per approfondire il discorso, non solo con Inter, Juventus e Milan. Ma anche con quelle società che sono contrarie alla riduzione del numero di partecipanti alla Serie A. Con queste piccole e medie squadre Gravina parlerà nel corso dell‘assemblea prevista lunedì. Con, inoltre, due vertici fissati per il 13 e il 19 febbraio, dove si farà il punto della situazione sulle adesioni. Per arrivare a fine mese a presentare sul tavolo del Consiglio federale la proposta di rivoluzione del calcio è necessaria la maggioranza. Ma aleggia il “diritto di veto”, ovvero la possibilità per una delle quattro Leghe di dire no ai cambiamenti radicali.

Fonte: TuttoSport – M.BO