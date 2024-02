Guida arbitro di Roma-Inter: solo un risultato nei precedenti

Guida sarà l’arbitro di Roma-Inter, partita della ventiquattresima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Torre Annunziata, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match dell’Olimpico.



I PRECEDENTI – Roma-Inter sarà la trentesima partita per Marco Guida come arbitro dei nerazzurri. Fa cifra tonda a oltre dodici anni dall’esordio, il 21 dicembre 2011 in una vittoria per 4-1 contro il Lecce nel recupero della prima giornata di Serie A 2011-2012 (si giocò quattro mesi dopo la data da calendario, a causa di uno sciopero dei calciatori che fece slittare l’inizio del campionato). Il bilancio generale conta quattordici vittorie, nove pareggi e sei sconfitte, l’ultimo successo è il 3-1 su un’altra romana, ma la Lazio e al Meazza, il 30 aprile dello scorso anno.

SOLO PARI – Guida arriva a Roma-Inter con altre due partite fatte in stagione, entrambe chiuse in pareggio. Il primo è il 2-2 contro il Bologna del 7 ottobre: nella circostanza assegna (al VAR) un rigore evidente agli ospiti, per un fallo ingenuo di Lautaro Martinez su Lewis Ferguson malamente perso in presa diretta. Poi c’è l’1-1 contro la Juventus, ovviamente non domenica scorsa ma nel match d’andata del 26 novembre. Dove – nonostante le becere lamentele juventine – era assolutamente regolare il contrasto fra Matteo Darmian e Federico Chiesa che avvia l’azione dell’1-1. Finì in pareggio, 1-1, anche l’unica volta di Guida arbitro fra Inter e Roma: il 20 aprile 2019 a Milano. Curiosamente oggi fa trenta anche coi giallorossi: dieci vittorie, otto pareggi e undici sconfitte il bilancio.