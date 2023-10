Dybala, decisione presa in vista di Inter-Roma. Il motivo

Decisione presa su Paulo Dybala in vista di Inter-Roma, match valido per la decima giornata del campionato di Serie A.

DECISIONE – Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, Paulo Dybala non sarà con la squadra giallorossa a Milano per Inter-Roma. L’attaccante resterà a Trigoria per proseguire con gli allenamenti in vista del match con il Lecce, dove sarà a disposizione di José Mourinho. L’argentino ha recuperato della lesione collaterale al ginocchio, ma si è scelto di non portarlo a San Siro in quanto non ha molti minuti nelle gambe.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com