Freuler: «Inter per lo scudetto: possesso palla e contropiede! Col Sassuolo…»

Freuler in un’intervista al Corriere dello Sport ha parlato della prossima sfida col Sassuolo, unica squadra fin qui ad aver battuto l’Inter. Il centrocampista del Bologna ha parlato proprio di questo, ma anche un parere riguardo la lotta per i primi posti del campionato e non solo.

LOTTA PER L’EUROPA – Remo Freuler ha parlato così della lotta per i primi posi in campionato: «Ho giocato spesso contro il Sassuolo. Quando ero all’Atalanta ci hanno creato problemi, e rimane la stessa squadra da anni: un giorno può andare a vincere a Milano e un altro riceve la Lazio e il primo tempo fa tanta fatica. Lotta per l’Europa? Ci sono Inter e Milan, la Juventus, il Napoli e le romane e già così sono sei squadre, poi ci sono l’Atalanta e la Fiorentina e sono tante che vogliono stare in Europa. Qua in Italia, come in Premier League, hai 7-8 grandi squadre. Non sono loro a dover sbagliare, ma sei tu a dover mantenere il loro passo».

CALCIO MODERNO – Remo Freuler ha parlato così del calcio moderno, facendo un paragone con la finale dell’ultima edizione della Champions League: «In questo momento ci sono 2 o 3 tipi di squadre: in finale di Champions sono arrivate l’Inter e il Manchester City. Il City fa possesso del pallone, l’Inter gioca 3-5-2 facendo anche possesso palla però anche in contropiede è molto molto pericolosa. Per me il calcio moderno sono un po’ tutte e due. Non è saper fare tutto perchè è difficile che il City faccia il 3-5-2 dell’Inter o che l’Inter giochi come il City. Dipende dall’allenatore. Magari il calcio moderno per Inzaghi è quello che fa lui e per Guardiola è quello che fa lui».