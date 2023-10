Bologna-Inter Primavera 2-3, pagelle: Chivu porta a… Berenbruch tutti, 8!

Bologna-Inter Primavera è finita 2-3 (vedi tabellino). Berenbruch la decide nel finale con un gol straordinario. Le pagelle del match.

Raimondi 6,5: può fare poco o nulla sulle due reti del Bologna, ma nel primo tempo salva più volte l’Inter dallo svantaggio sia su Menegazzo che sullo stesso Mangiameli.

Bologna-Inter Primavera, pagelle: DIFESA

Miconi 6: partita diligente del laterale destro di Chivu, che tiene botta alle folate di Baroncioni. Si fa vedere anche in attacco aiutando Kamate.

Dall’84’ Nezirevic SV

Stante 5,5: grande partita del centrale nerazzurro, che è il migliore probabilmente di tutta la linea. Provvidenziale nel finale su Ebone. Poi nel finale si perde Ravaglioli, che la pareggia al 90’

Stabile 5: gara non eccellente del difensore nerazzurro, il quale si addormenta completamente sul gol di Mangiameli, facendosi ‘mangiare’ dall’attaccante di Vigiani.

Dal 71’ Matjaz 6: entra e si mette a difendere la porta interista davanti ad un Bologna in grande forcing.

Motta 5,5: nel finale, dopo una partita giocata in modo sufficiente, è troppo alto facendosi infilare da Busato. Da lì arriva il 2-2.

Bologna-Inter Primavera, pagelle: CENTROCAMPO

Akinsanmiro 5: da lui ci si aspetta sempre di più per le grandi qualità tecniche e atletiche. Ma non si accende mai e non aiuta la squadra in fase offensiva.

Bovo 6: ha meno qualità rispetto al figlio d’arte, ma probabilmente più quantità. Fa tanta legna in mezzo al campo e si becca anche un cartellino giallo nei primi minuti.

Dal 53’ Stankovic 7: entra e segna, entra e cambia anche l’Inter. Il figlio d’arte è il leader di questa squadra, preciso ad incornare su calcio d’angolo.

Di Maggio 6,5: uno dei migliori del primo tempo dell’Inter, da una sua azione arriva il gol del vantaggio di Kamate. Fuga e assist dalla sinistra. Bene.

Dal 53’ Berenbruch 8: ottimo impatto sulla partita, tiene in ansia la difesa del Bologna più volte. Dà brio e dinamismo a tutto il reparto. Nel finale si inventa il gol della giornata, con una palombella di destro fantastica a battere Bagnolini.

Bologna-Inter Primavera, pagelle: ATTACCO

Kamate 6,5: il gol immediato sembra essere il preludio di una grande partita, invece, il talentino interista s

Zuberek 6: rimesso in campo dal 1’, fa una buona gara, allacciandosi più volte con il colosso difensivo del Bologna, nonché capitano, Amey.

Dal 53’ Sarr 5,5: l’Inter non vince per merito suo. Anzi sbaglia qualcosina sottoporta, facendosi anche marcare per bene da Amey.

Quieto 7: dinamico e sempre pericoloso in avanti. Da un suo assist su corner nasce il momentaneo vantaggio di Stankovic.

Bologna-Inter Primavera, pagelle: ALLENATORE

Chivu 7: la vince con i cambi dopo il primo KO stagionale arrivato in Youth League martedì. Primo tempo blando, poi mette dentro Stankovic, Berenbruch e Sarr e dai primi due arrivano i gol. Mantiene il primo posto e trova l’ennesima vittoria in campionato, la sesta.