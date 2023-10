Bologna-Inter Primavera 2-3, il tabellino della partita dell’ottava giornata del Campionato Primavera 1

Bologna-Inter Primavera è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-3: questo il tabellino della partita valida per l’ottava giornata del Campionato Primavera 1.

AL FOTOFINISH − Bologna-Inter Primavera 2-3, partita valida per l’ottava giornata del Campionato Primavera 1. Partita pazza al Galli, con il primo tempo che termina 1-1 per le reti immediate di Kamate al 4′ e di Mangiameli al 12′. Poi nella ripresa, i cambi fanno la differenza. Stankovic entra e segna al 73′, lo stesso fa Ravaglioli al 90′ per il Bologna. Ma l’Inter non muore mai e Berenbruch, anche lui entrato dalla panchina, trova una conclusione straordinaria al 96′ per il 2-3. Nerazzurri capolisti.

Bologna-Inter Primavera 2-3: il tabellino della partita

Bologna (4-2-3-1): Bagnolini; Mercier (80’ Svoboda), Diop, Amey, Baroncioni; Hodzic (80’ Ravaglioli), Rosetti; Idaro (64’ Cesari), Byar, Menegazzo (80’ Busato); Mangiameli (73’ Ebone).

In panchina: Happonen, Verardi, Carretti, Schiavoni, Lai, Tonin.

Allenatore: Luca Vigiani.

Inter (4-3-3): Raimondi; Miconi (84’ Nezirevic), Stante, Stabile (71’ Matjaz), Motta; Akinsanmiro, Bovo (53’ Stankovic), Di Maggio (53’ Berenbruch); Kamate, Zuberek (53’ Sarr), Quieto.

In panchina: Tommasi, Nezirevic, Vedovati, Matjaz, Spinaccè, Ricordi, Aidoo, Diallo.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Zanotti (sezione di Rimini); Cassano-Cavalli

Ammoniti: 18’ Bovo (I), 47’ Amey (B), 77’ Berenbruch (I), 78’ Menegazzo (B), 92’ Rosetti (B)

Espulsi: 88’ Componente staff Inter – proteste per mancata sanzione di un giocatore del Bologna

Gol: 3’ Kamate (I), 12’ Mangiameli (B), 73’ Stankovic (I), 90’ Ravaglioli (B), 96’ Berenbruch (I)

Recuperi: 3’ PT, 7’ ST