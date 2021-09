Dumfries unico vero pensiero di Inzaghi alla vigilia di Inter-Atalanta: le ultime

Dumfries si candida per una maglia da titolare in Inter-Atalanta, ma convincere Inzaghi a cambiare undici non sarà facile. Le ultime novità sulla formazione prevista vedono l’olandese ancora leggermente dietro nelle gerarchie sulla fascia destra

PROBABILE FORMAZIONE – Vigilia tranquilla in casa Inter, senza conferenza stampa come previsto. Le parole di Simone Inzaghi comunque sono arrivate attraverso i microfoni di Inter TV (vedi dichiarazioni). Recepita la novità positiva che riguarda Joaquin Correa (vedi aggiornamento), Inzaghi ha un solo pensiero in questa vigilia. Un pensiero che verrà portato avanti fino al pre-partita, probabilmente. Chi a destra? Le ottime prestazioni di Denzel Dumfries fanno gola, ma Matteo Darmian al momento è ancora favorito. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi in Inter-Atalanta di domani.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

Clicca qui per le ultime sulla formazione anti-Inter dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.