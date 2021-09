Correa in gruppo e recuperato per Inter-Atalanta! Ora tocca solo a Inzaghi

Correa sarà a disposizione per Inter-Atalanta, anche se l’ultima parola non sarà la sua. Come riportato da Matteo Barzaghi – giornalista di Sky Sport – in collegamento da Appiano Gentile nel corso di “Campo Aperto” su Sky Sport 24, l’attaccante argentino può rientrare nella lista dei convocati se avrà l’OK di Inzaghi

RECUPERO IMPORTANTE – Allenamento praticamente finito ad Appiano Gentile, con una notizia positiva: Joaquin Correa è praticamente recuperato! Dopo il differenziato di ieri (vedi articolo), l’attaccante argentino oggi ha svolto quasi tutto l’allenamento con i compagni. Pertanto, come fa sapere Matteo Barzaghi di Sky Sport, il numero 19 nerazzurro dovrebbe essere convocato per Inter-Atalanta di domani. La scelta finale, però, spetterà solo ed esclusivamente a Simone Inzaghi: Correa sì o Correa no? Rischiarlo non ha senso, visto l’imminente impegno in Champions League a Kiev contro lo Shakthar Donetsk… Deciderà solo Inzaghi, appunto.