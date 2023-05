Dumfries rischia Milan-Inter? Uscito malconcio dopo Roma: le ultime – CdS

Dumfries è stato sostituito nel corso di Roma-Inter per qualche problemino fisico. Di seguito le ultime riguardo le sue condizioni in vista di Milan-Inter in Champions League dal Corriere dello Sport.

LE CONDIZIONI – Nella giornata di oggi verranno valutate non solo le condizioni di Danilo D’Ambrosio, ma anche quelle di Denzel Dumfries uscito malconcio dalla sfida di Roma. Nessun allarma, sia chiaro, ma l’olandese è stato sostituito a inizio ripresa perché un po’ ammaccato, ma non ci dovrebbero essere grossi dubbi riguardo il suo impiego in Milan-Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno