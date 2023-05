Skriniar pronto per il primo derby da ex Inter. Forza Milan, ché gioca Darmian!

Skriniar è il grande assente di questo finale di stagione a forti tinte nerazzurre. Anzi, l’assenza del numero 37 dell’Inter si può estendere a tutta la seconda metà dell’annata sportiva in corso. Alcune date ed episodi fanno riflettere. E l’imminente doppia sfida con il Milan sembra poter chiudere un cerchio dopo sei anni di Inter per Skriniar, dando motivo di guardare già avanti

LUNGO ADDIO – L’ultima apparizione di Milan Skriniar con la maglia dell’Inter risale al 14 marzo (Porto-Inter). Da titolare, ma solo fino all’81’ della ripresa, il 22 febbraio (Inter-Porto). L’ultima giocata per intero, dall’inizio alla fine, è del 13 febbraio (Sampdoria-Inter). Da capitano, espulso al 40′ del primo tempo, il 23 gennaio (Inter-Empoli). Si arriva così all’ultima partita giocata per intero da capitano e titolare: la Finale di Supercoppa Italiana a Riyad del 18 gennaio (Milan-Inter). Ed è quella l’ultima vera apparizione di Skriniar da interista. Anche perché, ad alzare la coppa al cielo, non è l’ormai ex capitano slovacco ma il titolare della fascia che va avvolta e indossata con orgoglio sul braccio sinistro. Skriniar esulta ma defilato mentre Samir Handanovic è al centro della scena. Il mancato passaggio di consegna più evidente della storia recente: non sarà Skriniar il capitano dell’Inter post-Handanovic. E fondamentalmente non lo sarà più, avendo scelto – di comune accordo con la società – di uscire allo scoperto prima della fine del mercato invernale: Skriniar è un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain ma solo a partire dal 1° luglio 2023. Un lungo addio annunciato, di cui sono tutti colpevoli ma senza volerlo ammettere ancora.

Le modifiche di Inzaghi senza Skriniar

NUOVA INTER – L’uscita di scena di Skriniar cambia tutto in casa Inter. Non solo perché Simone Inzaghi – ancora in lotta per gli obiettivi stagionali in Serie A, Coppa Italia e soprattutto Champions League (vedi focus) perde un titolarissimo. Quindi gran parte del suo potenziale difensivo e generale. La leadership difensiva passa all’esperto Francesco Acerbi (vedi focus). E la fascia di capitano diventa rotante, con non pochi misteri e polemiche sul ruolo di Marcelo Brozovic (vedi focus). Inoltre, a livello tattico l’Inter non cambia sistema di gioco ma assetti, compiti ed equilibri sì. Nel ruolo di terzo destro in difesa retrocede Matteo Darmian, che lascia la titolarità a Denzel Dumfries da quinto destro di centrocampo. Ciò significa gestire diversamente il gioco sulle fasce, molto più sbilanciato a destra e quindi trattenuto a sinistra. Spinta a destra, copertura a sinistra e mezzali costrette a raddoppiare continuamente per non soffrire la mancanza di un difensore rispetto al solito: Inzaghi senza Skriniar in marcatura inventa una nuova Inter in poche settimane. E il mai troppo “gregario” Darmian diventa un prezioso protagonista.

Come cambiano i piani dell’Inter causa Milan

FUTURO OGGI – L’Inter sul mercato è alla ricerca di un erede di Skriniar per il ruolo di centrale destro. E nello spogliatoio deve scegliere a chi affidare la fascia di capitano. I tifosi interisti allo stesso tempo sono alla ricerca di un nuovo beniamino, dovendo scegliere a chi affidare la nomea di bandiera senza essere traditi. Tutte le certezze annullate dall’addio di Skriniar all’Inter verranno fuori solo a fine stagione. Adesso è tempo di continuare a pensare solo ed esclusivamente al calcio giocato. L’Inter di Inzaghi è attesa dalla settimana (10-16 maggio 2023, ndr) più importante del suo ultimo decennio abbondante. Skriniar non ci sarà. Magari continuerà a sostenere i suoi (ex) compagni di squadra e nel frattempo a recuperare dall’infortunio che lo sta tenendo fuori. Recuperare in vista del debutto con il PSG, però. In questa Inter oggi c’è necessità di certezze, non di improvvisazione. E per quanto uno Skriniar al 100% farebbe comodissimo a Inzaghi nelle ultime partite stagionali, alterare nuovamente gli equilibri in campo (e fuori) sarebbe rischioso.

Milan-Inter senza l’ormai ex Skriniar

FORZA MILAN – L’assenza di Skriniar nel doppio Euro-Derby di Milano è una certezza per l’ambiente. Inzaghi ha già ribadito più volte che è felice di avere tutti i calciatori a disposizione, eccetto il numero 37 slovacco. Gli infortuni degli ultimi giorni cambiano un po’ la situazione numerica ma i compagni evidenziano solo l’assenza di Danilo D’Ambrosio e Robin Gosens, non più quella di Skriniar. L’ex capitano è considerato un personaggio esterno all’ambiente da tutti. Praticamente alla stregua dell’infortunato Dalbert, che ad Appiano Gentile non mette nemmeno piede pur essendo sotto contratto fino al 30 giugno. Per l’Inter si avvicina il primo di due Derby di Milano in cui Skriniar può essere considerato un ex. Dalla Supercoppa Italiana del 18 gennaio è cambiato tutto ma paradossalmente, a distanza di quasi quattro mesi, l’Inter si è riscoperta più forte e unita. C’è chi si allena ogni giorno e gioca per provare a scrivere la storia dell’Inter, chi invece ha deciso di non farne parte e si allena per scrivere la sua di storia, giocando altrove. Questa la parabola nerazzurra del classe ’95 di Zilina, che promette ancora sorprese: forza Milan! Recupera, ché tanto l’Inter di Inzaghi senza Skriniar può contare sul vero ex Milan… Darmian.