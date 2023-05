Roma-Inter cambia le prospettive: i nerazzurri si riscoprono cinici

In Roma-Inter (0-2) i nerazzurri di Simone Inzaghi cambiano approccio alla gara. E si impongono sui giallorossi con il minimo sforzo.

MASSIMA RESA – Roma-Inter conferma un trend molto positivo in casa nerazzurra. E non è solo quello delle vittorie (la quarta consecutiva), che stanno riportando gli uomini di Simone Inzaghi tra le prime quattro. La vittoria esterna sui giallorossi del grande ex José Mourinho conferma il (ri)trovato cinismo dell’Inter. Che vince per 2-0 tirando appena 4 volte in porta (10 i tiri totali nel match). Senza costruire grande mole di gioco come da abitudine ormai cementata. Ma questa massima efficienza si evince non solo dai tiri, bensì viene corroborata da altri dati (che emergono dal report della Lega Serie A).

PROFILO BASSO – A Roma l’Inter sceglie di non premere troppo sull’acceleratore. Dopo la scorpacciata di Verona, sembra quasi che i nerazzurri non vogliano affaticarsi troppo, in vista dei prossimi impegni europei (mercoledì andata delle semifinali di Champions League contro il Milan). Motivo per cui si tengono bassi in campo, coprendo al meglio lo spazio arretrato, e innescando l’attacco in verticale. Se nel primo tempo il baricentro dell’Inter si attesta sui 49,3 metri, nella ripresa scende addirittura al livello di 37,9 m. Tanto che a fine gara il 69% del possesso palla nerazzurro risulterà concentrato nella propria metà campo (solo 52% per la Roma). E anche i dati di “performance” confermano la gara a risparmio energetico imbastita da Inzaghi (qui l’analisi tattica).

NIENTE SPRECHI – Al termine di Roma-Inter il dato sul possesso palla segnala un pareggio (50% a testa). E se i nerazzurri raccolgono un totale di 637 tocchi (fonte: WhoScored.com), i giallorossi si fermano a 651, appena quattordici in più. Tuttavia gli uomini di Mourinho arrivano 15 volte alla conclusione, con 3 tiri verso porta. Tutti neutralizzati da André Onana senza neanche troppe preoccupazioni. Eppure a fine gara la Roma risulterà aver accumulato un totale di 0,97 xG, mentre l’Inter si ferma a 0,73 xG (dati presi da SofaScore). Il risultato recita però 0-2, confermando la nuova versione super efficiente dei nerazzurri.