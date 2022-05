Dumfries-Darmian, chi titolare oggi a Cagliari? L’idea di Inzaghi – CdS

L’Inter oggi si gioca lo scudetto. Il Milan infatti è di scena alle 18 contro l’Atalanta a San Siro e i nerazzurri, in campo nel posticipo delle 20:45, sapranno il risultato dei rossoneri. Inzaghi si affida ai migliori e a destra, tra Darmian e Dumfries, la scelta è fatta.

SCELTA – L’Inter vuole vincere oggi a Cagliari e con la Sampdoria all’ultima per tenere aperti i discorsi scudetti e avere una speranza. Certo, dall’altra però, dalla parte del Milan, serve un aiuto ai nerazzurri. Oggi a Cagliari è una partita insidiosa e con molti pericoli, visto che i sardi si devono salvare. Per vincere Inzaghi schiera la migliore formazione possibile con il rientro di Bastoni (vedi articolo) ma anche con il ritorno tra i titolari di Denzel Dumfries. In Coppa Italia era partito titolare Darmian con il baricentro dell’Inter più basso del solito. La corsa e gli strappi di Dumfries devono essere un fattore determinante oggi contro il Cagliari.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti