Bastoni, scelta fatta per Cagliari-Inter dopo l’infortunio – CdS

L’Inter è attesa da una trasferta insidiosa e dove l’inciampo è dietro l’angolo. Cagliari, con l’Unipol Domus strapiena, non è mai semplice da espugnare. Simone Inzaghi questo lo sa bene e si affida ai migliori con anche il rientro di Alessandro Bastoni in difesa, fondamentale.

RIENTRO – L’Inter riabbraccia finalmente Alessandro Bastoni. Il difensore azzurro, dopo l’infortunio patito contro la Juventus nella sfida di ritorno in campionato, questa sera sarà al suo posto come braccetto di sinistra in difesa. A scrivere del suo pieno recupero e della maglia da titolare è il Corriere dello Sport che è certo di come Inzaghi si affiderà a Bastoni dal primo minuto. Certo, ci sarà da capire la tenuta fisica. Uno stop così lungo potrebbe far sì che il 95 nerazzurro non abbia tutti i 90 minuti nelle gambe ma è per questo che Inzaghi è sereno: in panchina c’è una pedina come Dimarco pronto a scombussolare i piani difensivi del Cagliari facendo saltare il banco.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti