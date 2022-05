Cagliari-Inter, tutti a disposizione per Inzaghi: le ultime in difesa – TS

Cagliari-Inter andrà in scena oggi alle 21, una partita difficile considerando che gli avversari giocheranno col coltello tra i denti considerando la posizione in classifica e l’ultima partita in casa. Ecco le probabili scelte di Inzaghi soprattutto in difesa secondo TuttoSport.

IN DIFESA – Tutti a disposizione di Simone Inzaghi, ad accezione di Matìas Vecino, che anche ieri ha effettuato un personalizzato sul campo e spera di poter recuperare per l’ultima partita di campionato. Il tecnico, dopo la vittoria di Coppa Italia contro la Juvnetus, non fa calcoli e punta sui fedelissimi. Soprattutto in difesa. Ecco quindi, rispetto alla gara dell’Olimpico, Alessandro Bastoni sul centro-sinistra e non Federico Dimarco. Nel trittico difensivo formato da Milan Skriniar e Stefan de Vrij. Samir Handanovic come di consueto tra i pali.

Fonte: TuttoSport – Simonta Togna

