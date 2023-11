Cuadrado, le sue condizioni. L’obiettivo dell’Inter con il giocatore

Juan Cuadrado dovrà ricoprire un ruolo molto più importante nelle prossime settimane senza Benjamin Pavard. L’Inter ha un piano per far recuperare il giocatore dall’infortunio.

INFORTUNIO – Juan Cuadrado non sta ancora bene. Come riportato da Franco Vanni su Twitter il giocatore ha problemi al tendine, l’obiettivo dell’Inter perciò sarà quello di riaverlo almeno in panchina per la partita di domenica prossima con il Frosinone. L’esterno non dovrebbe partire con la Colombia durante la sosta nazionali, quindi avrà tempo di recuperare ad Appiano Gentile in vista del match del 26 novembre contro la Juventus. Con l’infortunio di Benjamin Pavard ci sarà bisogno di Cuadrado per avere un uomo in più sulla fascia destra al posto di Denzel Dumfries.