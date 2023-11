Pardo: «Inter pronta per vincere. Dirigenti bravi, anche Inzaghi»

Pierluigi Pardo è passato da Tutti Convocati trattando le differenze in particolare tra l’Inter e il Milan in questo momento. Non solo la classifica a dividerle.

DIFFERENZE – Sei punti di distanza in campionato, ma non c’è solo questo. Pierluigi Pardo parla delle due milanesi: «L’Inter in questo momento è una squadra pronta, fatta e finita per vincere qui e ora. Questo è oggettivo, i dirigenti sono stati bravissimi perché molti di questi acquisti sono stati fatti a parametro zero. Alcuni giocatori sono migliorati attraverso il lavoro di Inzaghi, quello che c’è oggi è una squadra pronta. Il Milan invece ha le sua umoralità, è diversa»