Cuadrado e Bastoni anticipano la ripresa ad Appiano Gentile! Volontà chiara – SM

L’Inter riprenderà domani con gli allenamenti ad Appiano Gentile in vista della sfida di domenica contro la Juventus. Secondo quanto riportato da Juan Cuadrado e Alessandro Bastoni, però, si presenteranno già oggi per provare a recuperare il prima possibile dai rispettivi problemi.

VOGLIA DI TORNARE – È fissata per domani la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile in vista di Juventus-Inter, anche se per vedere i primi Nazionali bisognerà aspettare a mercoledì, dato che gli azzurri (che saranno i primi a tornare), avranno un giorno in più di riposo rispetto gli altri. Già oggi, però, si rivedranno alla Pinetina anche Juan Cuadrado e Alessandro Bastoni. Il primo ha aumentato da qualche giorno i carichi di lavoro e spera domani di tornare ad allenarsi con il resto del gruppo. Il secondo, invece, ne avrà ancora per qualche settimana, anche se domani svolgerà le visite mediche per capire di preciso quali saranno i tempi di recupero e l’entità reale del problema.