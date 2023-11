Diamanti: «Se la Juventus batte l’Inter non cambia nulla! Barella…»

Diamanti è convinto delle qualità dell’Inter, meno di quelle della Juventus. L’ex centrocampista italiano, in collegamento con “Speciale Serie A” su Radio TV Serie A con RDS, fa il suo pronostico in vista del Derby d’Italia del weekend e si esprime anche sul nerazzurro Barella

PARTITA NON DECISIVA – Sale l’attesa per il Derby d’Italia, che si presenta come partita Scudetto in Serie A per tanti motivi. Il pensiero di Alessandro Diamanti su Juventus-Inter non lascia troppi dubbi sulla favorita: «Se l’Inter vince e va a +5 sulla seconda, il campionato finisce subito come l’anno scorso… La Juventus non la vedo continua come l’Inter. Se la Juventus vince – e può darsi, perché è sempre la Juventus – non cambia nulla. La Juventus adesso non la vedo che va in giro e vince come prima. L’Inter, invece, la sento più così. Non va bene nemmeno il pari alla Juventus! Questo è un discorso da giornalisti. Allenatore e calciatori non fanno questi calcoli prima. Solo in partita, se ti accorgi che non riesci a vincere, perché magari non riesci a segnare nonostante cento tiri, ti accontenti di non perderla…». Questo il pensiero di Diamanti sulla prossima partita dell’Inter. Invece, dando uno sguardo anche all’impegno della Nazionale Italiana, l’ex centrocampista azzurro si esprime così su uno dei nerazzurri italiani più quotati: «Nicolò Barella è forte ma un calciatore che, secondo me, può fare più bene in Italia anziché all’estero. All’estero ci sono tanti centrocampisti box-to-box come lui, che sanno fare tutto. Soprattutto in Inghilterra».