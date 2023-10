Cristante: «Preparata per colpire nel finale, poi gol Inter! Lukaku…»

Cristante è intervenuto da San Siro al termine di Inter-Roma, big match della decima giornata di Serie A. Di seguito quanto dichiarato a DAZN

DIVARIO DI ROSA – Bryan Cristante parla così al termine di Inter-Roma: «Siamo arrivati a corto di energie in questo momento, l’avevamo preparata così cercando di aspettarli un po’. Abbiamo preso quel gol nel finale e ci dispiace. Divario tecnico? Non credo, loro sono una squadra forte, hanno una rosa più ampia, noi invece siamo più corti in questo momento. Non avevamo le energie per andare a prenderli alti, dovevamo gestirla e lo abbiamo fatto anche bene ma abbiamo preso gol. Mourinho? Non abbiamo ancora parlato con il mister. Il primo tempo hanno fatto meglio loro, però l’avevamo preparata così per sbloccarla sul finale. Ci stavamo riuscendo, poi abbiamo preso questo gol che si poteva sicuramente evitare. Poi era difficile recuperare. Ho giocato più da mezzala per cercare di sbloccarla, l’avevamo preparata così. Magari bastava mezzo centimetro più in là, si andava sull’1-0 per noi e cambiava tutto. Divario tra Inter e Roma? L’Inter ha una rosa molto ampia e può permettersi di giocare due partite in maniera tranquilla e gestire i giocatori, quindi da questo punto di vista sono un altro livello in Serie A. Ambiente che ha disturbato per via di Lukaku? Sapevamo che sarebbe stato così l’ambiente, non penso abbia disturbato più di tanto».