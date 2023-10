Inter-Roma 1-0, il tabellino della partita della 10ª giornata di Serie A

Inter-Roma è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo il tabellino della partita valida per la decima giornata di Serie A 2023-2024.

SPAZZATO VIA L’EX – Chi ha formalmente sostituito Romelu Lukaku decide la partita contro l’ingrato ex. L’Inter risponde alla Juventus e col classico 1-0 dei bianconeri supera la Roma confermandosi in testa alla classifica di Serie A, ma in maniera molto diversa rispetto a quanto fa la squadra di Massimiliano Allegri. Un dominio lungo novantotto minuti, recupero compreso, contro una squadra palesemente venuta a Milano per fare 0-0. Ci pensa proprio Marcus Thuram, a dieci minuti dalla fine, a dare giustezza al risultato dopo un’infinità di occasioni. Spazzato via dal campo l’ex numero 90, che non vede palla e si nasconde fra i fischi del Meazza. Questo il tabellino di Inter-Roma.

INTER-ROMA 1-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (46’ Darmian), Acerbi, A. Bastoni; Dumfries (85’ de Vrij), Barella, Calhanoglu (75’ Asllani), Mkhitaryan (75’ Frattesi), Dimarco (83’ Carlos Augusto); Lautaro Martinez, Thuram.

In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, Klaassen, Bisseck, Agoumé, Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; R. Kristensen, Cristante, Paredes (89’ Azmoun), Bove (84’ Aouar), Zalewski (75’ Celik); Lukaku, El Shaarawy (84’ Belotti).

In panchina: Boer, Svilar, Karsdorp, Pagano, Pisilli, Cherubini, Joao Costa, D’Alessio.

Allenatore: Salvatore Foti (José Mourinho squalificato).

Arbitro: Fabio Maresca della sezione di Napoli (Peretti – Bresmes; Manganiello; VAR Di Paolo; A. VAR Dionisi).

Gol: 81’ Thuram.

Ammoniti: Mancini, N’Dicka, Paredes, Cristante (R), Pavard, Calhanoglu, A. Bastoni (I), Foti (R, allenatore).

Recupero: 3’ PT, 5’ ST.