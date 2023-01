Cremonese-Inter, le probabili scelte di Ballardini: recuperato Dessers – TS

Ballardini, neo tecnico della Cremonese, dovrà necessariamente fare punti contro l’Inter per continuare a coltivare il sogno salvezza

RECUPERO – La Cremonese, nell’importante sfida di questa sera contro l’Inter, potrà contare sul recupero di Cyril Dessers, assente lunedì sera al Dall’Ara contro il Bologna. Fuori invece sia Lochoshvili per un problema fisico che Pichel per squalifica. Ecco quindi le possibili scelte di Davide Ballardini per il match di questa sera.

Cremonese-Inter, le probabili scelte di Ballardini

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vazquez; Sernicola, Meite, Castagnetti, Benassi, Valeri; Dessers, Okereke.

Allenatore: Davide Ballardini

Fonte: TuttoSport – Luca Mignani