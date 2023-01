Cremonese-Inter, Ballardini ragiona sulla difesa. In mediana un ex − CdS

QUI CREMONA − Trasferta allo Zini per l’Inter contro una Cremonese alla ricerca disperata di punti salvezza. Dopo l’impresa in Coppa Italia col Napoli, Davide Ballardini ci proverà anche contro i nerazzurri. Un solo dubbio di formazione per l’allenatore di Ravenna, con uno tra l’ex Bianchetti e Vasquez a giocarsi un posto in difesa. Intanto, a centrocampo ci sarà un’altra vecchia conoscenza dell’Inter, ovvero Marco Benassi. Il neo acquisto, arrivato dalla Fiorentina, sostituirà lo squalificato Pickel. In avanti, spazio alla coppia Ciofani-Okereke, con Dessers pronto a subentrare a gara in corso.

Fonte: Corriere dello Sport − Massimo Malfatto