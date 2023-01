Calhanoglu imprescindibile, l’Inter lo sa. Rinnovo? Discorsi avanzati − CdS

Hakan Calhanoglu è diventato troppo importante per questa Inter, ancor di più dopo i problemi fisici di Marcelo Brozovic. Si lavora al rinnovo di contratto

FONDAMENTALE − Stakanovista e imprescindibile. L’Inter non può più fare a meno di Calhanoglu. Il centrocampista turco, già importante lo scorso anno, è diventato fondamentale in questa stagione. Il motivo? La prolungata assenza di Brozovic. Calhanoglu si è preso le redini del centrocampo nerazzurro, giocando praticamente quasi sempre. Ai piani alti si lavora sul rinnovo di contratto, che va in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. Manca ancora un anno, ma l’Inter non vuole farsi trovare impreparata. I discorsi sono già avanzati e dopo Matteo Darmian potrebbe toccare proprio a lui.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno