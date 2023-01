Cremonese-Inter, Ballardini pensa ad un ex. Ballottaggio in attacco – Sky

La Cremonese del neo-allenatore Davide Ballardini è in cerca di punti per la salvezza e vuole reagire ad un girone di andata pessimo. L’ostacolo di oggi sarà l’Inter, queste potrebbero essere le scelte del tecnico secondo Sky Sport.

BALLOTTAGGIO – Secondo quanto riferito da Sky Sport Davide Ballardini avrà a che fare con un importante ballottaggio per la formazione di oggi. Cyril Dessers è tornato ad allenarsi in gruppo ed è pronto per iniziare dal primo minuto, ma Daniel Ciofani non ha deluso nella scorsa partita con il Bologna. A centrocampo il neo-tecnico della Cremonese potrebbe affidarsi al nuovo acquisto dalla Fiorentina Marco Benassi, subentrato già ma mai partito da titolare. La squadra lombarda deve assolutamente fare punti per non perdere il treno salvezza, queste sono le probabili scelte di Ballardini: Carnesecchi; Vasquez, Chiriches, Bianchetti; Sernicola, Meité, Castagnetti, Benassi, Valeri; Ciofani, Okereke.