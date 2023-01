Inter, trasferta a Cremona per allontanare il pericolo romane! La situazione

L’Inter giocherà una partita fondamentale quest’oggi contro la Cremonese (vedi probabili formazioni). Allo Stadio Giovanni Zini la squadra di Simone Inzaghi deve reagire all’ultima sconfitta con l’Empoli e allontanare la paura della zona Europa League.

OBBLIGO – Non vincere oggi potrebbe portare l’Inter a scendere al sesto posto. Questo è categoricamente vietato nell’ambiente nerazzurro. Si respira già aria di grande delusione per non essere protagonisti della lotta Scudetto, che in questa stagione sembra assegnato al Napoli, superiore alle sue avversarie soprattutto per la continuità dimostrata. L’Inter ha battuto i partenopei, è stata l’unica a farlo, ma ha perso 6 partite in campionato, tra cui l’ultima beffarda con l’Empoli. La sconfitta con i toscani ha ridimensionato i nerazzurri e ha chiuso il discorso per il primo posto, ora bisogna essere attenti alle squadre alle spalle. Roma e Lazio hanno già agganciato l’Inter, anche se in questo weekend i giallorossi avranno a che fare con il Napoli in trasferta. Simone Inzaghi deve approfittare e cercare di staccarsi dalla rivale, la Champions League e i primi quattro posti sono un obbligo.