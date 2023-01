Cremonese-Inter, la probabile formazione di Inzaghi: due novità – Sky

Questo pomeriggio l’Inter sarà ospite della Cremonese allo Stadio Giovanni Zini. Simone Inzaghi deve sopperire ad alcune assenze, pronte due novità di formazione dal primo minuto per i nerazzurri secondo Sky Sport.

NUOVI – Simone Inzaghi potrebbe scegliere altri giocatori per la partita di questo pomeriggio contro la Cremonese. L’Inter non avrà a disposizione Milan Skriniar e Nicolò Barella per squalifica, oltre al solito Marcelo Brozovic ancora alle prese con un infortunio. Per sopperire a queste assenze sono pronte due novità dal primo minuto: Robin Gosens e Matteo Darmian. L’italiano però giocherà probabilmente in un ruolo insolito, quello di difensore centrale di destra. Al suo posto sulla fascia tornerà finalmente Denzel Dumfries. Sono queste le probabili formazioni dell’Inter per la trasferta di Cremona: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu, Mhkitaryan, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez.