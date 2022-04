Correa scala le gerarchie in vista di Inter-Verona: lotta aperta con Sanchez

La squalifica di Lautaro Martinez ha aperto il dibattito in casa Inter in vista di Inter-Verona. Bagarre aperta in salsa sudamericana tra Joaquin Correa e Alexis Sanchez

BAGARRE − In Inter-Verona, Edin Dzeko avrà sicuramente un nuovo partner. Simone Inzaghi, infatti, vista la squalifica di Lautaro Martinez dovrà scegliere tra Correa e Sanchez. Come riporta Sport Mediaset, il tecnico nerazzurro sta valutando la bagarre attraverso l’arma della motivazione o non della scaramanzia. In vantaggio, al momento, c’è il Tucu. Correa scalpita per ritrovare la maglia dal primo minuto. Cosa che non accade addirittura dal lontano 4 dicembre: Roma-Inter 0-3. Partita fantastica dell’Inter un po’ meno per lo stesso Correa, infortunatosi proprio durante la trasferta all’Olimpico. Adesso, occorre ritrovare il miglior Tucu perché l’Inter ha bisogno necessariamente della sua qualità e dei suoi gol.