Correa, recupero vicino? Si allena a -2 da Inter-Sassuolo

C’è anche Correa oggi fra i giocatori che si sono allenati a due giorni da Inter-Sassuolo. Il recupero dell’argentino procede e la speranza è che presto possa tornare fra i convocati.

IN AVVICINAMENTO – Difficile che Joaquin Correa possa essere a disposizione di Simone Inzaghi domenica per Inter-Sassuolo, ma l’argentino fa passi avanti. Oggi ha preso parte all’allenamento, segno di come ci siano progressi sulle sue condizioni. Correa si è procurato una distrazione ai flessori della coscia sinistra lo scorso 20 gennaio, in avvio del match di Coppa Italia contro l’Empoli. L’augurio, più che per domenica, è che possa esserci venerdì prossimo in casa del Genoa oppure nel derby d’andata col Milan di martedì 1 marzo. I prossimi giorni daranno ulteriori novità sulle condizioni di Correa, il cui recupero sarà fondamentale per aumentare le rotazioni in attacco (domenica potrebbe esordire Felipe Caicedo intanto).