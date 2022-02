Fantacalcio Inter: i consigli per la 26ª giornata di Serie A (Inter-Sassuolo)

Fantacalcio e Serie A vanno di pari passo. Con i consigli giornata per giornata. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la ventiseiesima giornata di campionato, Inter-Sassuolo

NUOVO WEEKEND – La Serie A ritorna in campo con la ventiseiesima giornata. Sarà un lungo weekend di campionato e Fantacalcio che avrà inizio stasera con l’attesissimo Derby di Torino, l’anticipo Juventus-Torino (ore 20.45). E si chiuderà lunedì sera con il monday night Bologna-Spezia (ore 21:00). In vista dell’imminente giornata, occhio come sempre alla formazione da schierare. Bisogna porre grande attenzione per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

DOMENICA NERAZZURRA – L’Inter di Simone Inzaghi torna a giocare di domenica, ospitando il Sassuolo di Alessio Dionisi a San Siro. Smaltita la delusione europea per lo 0-2 subito in Champions League per mano del Liverpool, testa a Inter-Sassuolo (ore 18:00). Per il Fantacalcio, occhio ai calciatori dell’Inter consigliati e sconsigliati in vista di Inter-Sassuolo.

Consigli di Fantacalcio per Inter-Sassuolo

GIOCATORI CONSIGLIATI – Il digiuno da gol sta diventando un problema in questo avvio di 2022. Le ultime prestazioni opache obbligano Lautaro Martinez a una reazione immediata. L’attaccante argentino, soprattutto in caso di iniziale riposo per Edin Dzeko (dal 1′ ci sarà Alexis Sanchez a fare coppia con lui?), è l’indiziato numero uno per sbloccare la partita. Si tratta di una scommessa ma forse stavolta ne vale davvero la pena. La squalifica di Marcelo Brozovic, unito al riposo forzato nel mercoledì di coppa, preannuncia un Nicolò Barella titolarissimo e pronto a fare la differenza in mezzo al campo. Inzaghi potrebbe schierarlo davanti alla difesa e ciò non sarebbe ottimo per il Fantacalcio, ma al momento per i compiti da regista sembra in vantaggio Hakan Calhanoglu. Il centrocampista italiano da mezzala può fornire una prestazione a trazione offensiva, magari tornando all’assist e/o al gol.

GIOCATORI SCONSIGLIATI – L’assenza di Alessandro Bastoni per squalifica riporterà quasi sicuramente Federico Dimarco sul centro-sinistra. Dove potrebbe patire l’imprevedibilità e la fisicità di Domenico Berardi. In realtà tutto il pacchetto difensivo nerazzurro, a eccezione di Milan Skriniar, è meglio evitarlo in una partita simile. Soprattutto perché Inzaghi potrebbe varare un nuovo assetto a tre. Rinunciando a Stefan de Vrij in favore di una riserva (Danilo D’Ambrosio più di Andrea Ranocchia, ndr). L’ottima prova contro il Liverpool non deve ingannare. Inzaghi ha la coperta cortissima a centrocampo ma Arturo Vidal potrebbe dover tirare il fiato. Il centrocampista cileno, senza Brozovic al suo fianco, avrà molte più responsabilità in fase difensiva. Il cartellino giallo è una minaccia costante. La stanchezza potrebbe fare il resto.

POSSIBILE SORPRESA – Sulla carta non è mai titolare ma è come se lo fosse, soprattutto a giudicare dalla continua richiesta di spazio: Inter-Sassuolo può essere la partita di Alexis Sanchez, soprattutto se schierato dall’inizio. L’attaccante cileno è una macchina da assist più che da gol, ma nell’ultimo periodo sembra aver affinato anche quel tipo di skill con vista sullo specchio della porta avversaria. Ora tocca dimostrarlo anche in Serie A.

GIOCATORI INDISPONIBILI − In Inter-Sassuolo ci saranno diversi assenti. Inzaghi dovrà rinunciare agli squalificati Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic (vedi focus), ma anche ai soliti infortunati. Non saranno della partita né Robin Gosens né Joaquin Correa ed è ancora in dubbio Matias Vecino, che in ogni caso non sarà al meglio.