Convocati Napoli per l’Inter: ufficiali i rientri di due giocatori

L’Inter alle 18 è pronta ad affrontare il Napoli allo stadio Maradona. I partenopei di Spalletti, dopo la conclusione della Coppa d’Africa, recuperano due giocatori fondamentali per il proseguo della stagione. L’ex tecnico dell’Inter infatti ritrova due pilastri.

RITORNO – Ieri, intorno alle 18, l’Inter ha svelato la lista dei convocati per il match contro il Napoli (vedi articolo). I nerazzurri, per la prima volta, hanno portato con sé Felipe Caicedo. Oggi invece è stata la volta dei partenopei che poco fa hanno diramato la lista dei calciatori portati da Spalletti per affrontare l’Inter.

Due recuperi fondamentali per il tecnico di Certaldo: Koulibaly e Anguissa. I due calciatori sono tornati dalla Coppa d’Africa in questa settimana e si sono messi a disposizione dell’allenatore meritandosi la chiamata. Tra i due è più probabile che dal primo minuto parta Koulibaly ma non è da escludere la titolarità di Anguissa vista la sua importanza in questo Napoli (vedi articolo).