Pioli in conferenza: «Differenza dall’anno scorso? Siamo più maturi!»

L’Inter alle 18 affronta il Napoli al Maradona in una super sfida che mette di fronte prima e seconda della classifica. Alla finestra c’è ovviamente il Milan di Pioli che con la vittoria nel derby si è portata a -1 dal primo posto. Ecco le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa.

CONSAPEVOLEZZA – L’Inter ha perso una settimana fa il derby contro il Milan in rimonta per 1-2 e ora si ritrova ad affrontare l’altra seconda della classe in Serie A, il Napoli. Alle 18 sarà un match decisivo per la seconda parte di stagione, per capire dove si può arrivare e per rialzare il morale dopo la sconfitta nel derby. Il Milan ovviamente è alla finestra ed è interessato a questa super sfida. Ecco le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, sulla possibilità di balzare al primo posto in caso di risultato negativo di Napoli-Inter. «Ci sono troppi se. Sono convinto che al di là dei risultati delle altre, la squadra è molto più consapevole e matura di un anno fa. Normale sia così, siamo giovanissimi. Abbiamo però fatto esperienza e siamo cresciuti. La squadra sa che ogni partita ha un peso importante. Ogni partita va affrontata con concentrazione e fiducia».