Napoli-Inter non ancora decisiva, ma importante: serve la testa giusta

Napoli-Inter è una sfida con un peso particolare. I nerazzurri dopo la sconfitta col Milan devono di nuovo dimostrare di essere forti sul campo.

SFIDA CON UN PESO – Napoli-Inter è un big match in programma per la venticinquesima giornata della Serie A. Il campionato è composto da 38 giornate in totale. Il che significa che dopo la trasferta in Campania ci sono altre 13 partite. C’è tempo insomma per reagire a ogni risultato. Per questo la sfida con gli uomini di Spalletti non è ancora decisiva per le sorti finali del campionato. Questo non significa sia banale. Anzi, ha un peso specifico importante.

INTER FERITA – Napoli-Inter arriva in un momento di fuoco. Sulla carta il calendario recita Milan, Roma, Napoli, Liverpool. In undici giorni. La sconfitta nel derby ha messo un carico ulteriore su questa serie. L’Inter all’improvviso si è trovata come ferita. Braccata, quando sembrava lontanissima. Nella condizione di dover dimostrare. Napoli e Milan, a pari punti, sognano il sorpasso. La partita quindi assume un valore simbolico.

DISTANZA DA RITROVARE – Gli uomini di Inzaghi sono chiamati a dimostrare la propria forza. Tecnica, ma anche mentale. Il derby ha mostrato una squadra vulnerabile. L’Inter col Napoli può riprendere le redini della situazione. Rimettendo a distanza gli avversari. Non solo per i punti, ma anche a livello di percezione mentale.