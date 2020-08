Conte sorridente in giro, squadra in fase relax prima di Siviglia-Inter – SM

Condividi questo articolo

Conte è carico più che mai per la sua prima finale di Europa League. Come riportato da “Sport Mediaset”, il tecnico nerazzurro è apparso piuttosto tranquillo nella mattinata che precede Siviglia-Inter

PREPARAZIONE ALLA FINALE – Mattinata in giro per Dusseldorf per Antonio Conte, protagonista di una lunga passeggiata per il centro della città tedesca. Il tecnico nerazzurro si è mostrato molto disponibile e sorridente con i tifosi presenti in Germania per supportare la squadra. Foto e autografi prima di rientrare nel quartier generale dell’Inter. Intanto la squadra sta finendo di pranzare proprio in queste ore. Poi relax, merenda e riunione tecnica fissata per le ore 16.00. Subito dopo è prevista la partenza per Colonia, dove si giocherà la finale contro il Siviglia a partire dalle ore 21.00. Solo dopo la finale di Europa League avverrà l’incontro tra Conte e il Presidente Steven Zhang per chiarire la questione relativa al suo futuro sulla panchina dell’Inter.